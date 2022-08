Covid, Ricciardi: “In Australia inverno con frequenti plurinfezioni, un avvertimento” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “I colleghi Australiani mi hanno appena segnalato la frequente rilevazione, da loro ora è inverno, di casi sia pediatrici che di adulti di plurinfezioni respiratorie (Covid più influenza più virus respiratorio sinciziale) un serio avvertimento per la prossima stagione fredda, qualsiasi governo ci sia”. Lo scrive su Twitter Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all’Università Cattolica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “I colleghini mi hanno appena segnalato la frequente rilevazione, da loro ora è, di casi sia pediatrici che di adulti direspiratorie (più influenza più virus respiratorio sinciziale) un serioper la prossima stagione fredda, qualsiasi governo ci sia”. Lo scrive su Twitter Walter, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all’Università Cattolica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LaVeritaWeb : Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco e Walter Ricciardi si sono già schierati. Roberto Burioni pare ci stia pensando… - stefano688 : Covid, Ricciardi: 'In Australia inverno con frequenti plurinfezioni, un avvertimento' - bariski78 : RT @LaVeritaWeb: Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco e Walter Ricciardi si sono già schierati. Roberto Burioni pare ci stia pensando. Massi… - lifestyleblogit : Covid, Ricciardi: 'In Australia inverno con frequenti plurinfezioni, un avvertimento' - - lifestyleblogit : Covid, Ricciardi: 'In Australia inverno con frequenti plurinfezioni, un avvertimento' - -