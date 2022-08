Conte: “Capolista in più collegi? Ci metto la faccia, mi ritroverete in più circoscrizioni”. Raggi chiede regole trasparenti per le liste (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giuseppe Conte sarà candidato in più circoscrizioni. Il leader 5 stelle, intervistato su Radio24 a 24 Mattina Estate, ha rivelato che c’è un’apertura sulle candidature multiple. A domanda diretta infatti sulla possibilità che lui stesso sia Capolista in più collegi, ha risposto: “C’è una ipotesi sul tavolo. Io ci metto la faccia e ci devo mettere la faccia per primo rispetto alla comunità 5 stelle e come leader politico devo garantire che le persone che porteremo in Parlamento siano degni portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente mi ritroverete in più circoscrizioni“. Sul tema delle candidature multiple c’è quindi una diversità di vedute con Beppe Grillo: il garante nelle scorse settimane aveva ribadito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Giuseppesarà candidato in più. Il leader 5 stelle, intervistato su Radio24 a 24 Mattina Estate, ha rivelato che c’è un’apertura sulle candidature multiple. A domanda diretta infatti sulla possibilità che lui stesso siain più, ha risposto: “C’è una ipotesi sul tavolo. Io cilae ci devo mettere laper primo rispetto alla comunità 5 stelle e come leader politico devo garantire che le persone che porteremo in Parlamento siano degni portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente miin più“. Sul tema delle candidature multiple c’è quindi una diversità di vedute con Beppe Grillo: il garante nelle scorse settimane aveva ribadito la ...

