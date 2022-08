Calcio: Salernitana, in arrivo Candreva dalla Sampdoria (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salerno, 10 ago. - (Adnkronos) - La Salernitana è sempre più vicina all'acquisto di Antonio Candreva. Oggi è arrivato il sì del calciatore, dopo quello della Sampdoria nella giornata di ieri. Arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto di un anno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza dei granata. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salerno, 10 ago. - (Adnkronos) - Laè sempre più vicina all'acquisto di Antonio. Oggi è arrivato il sì del calciatore, dopo quello dellanella giornata di ieri. Arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto di un anno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza dei granata.

