Berlusconi prova a distinguersi da Salvini e Meloni e chiede i voti dei centristi e moderati (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi rilascia una lunga intervista in due puntate al suo Giornale, in occasione della sua ridiscesa in campo in vista del 25 settembre. E nella prima puntata va all’attacco del Partito democratico, ma anche di Renzi e Calenda. Spaziando dalla crisi di Taiwan e dal pericolo cinese fino al ruolo moderato di Forza Italia nella coalizione contro l’avvento del terzo polo di Renzi e Calenda. Il Cavaliere rivendica il suo atlantismo e si difende da chi lo attacca per le riserve espresse sulla politica adottata dall’Occidente contro la Russia per l’aggressione in Ucraina: «Proprio la sinistra ha il coraggio di sollevare dei dubbi? Proprio il Pd che giusto ieri si è alleato con chi, una settimana fa, in Parlamento, ha votato contro l’allargamento della Nato?». Poi critica il Pd per l’operazione contro la destra. «Proporre una specie di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leader di Forza Italia Silviorilascia una lunga intervista in due puntate al suo Giornale, in occasione della sua ridiscesa in campo in vista del 25 settembre. E nella prima puntata va all’attacco del Partito democratico, ma anche di Renzi e Calenda. Spaziando dalla crisi di Taiwan e dal pericolo cinese fino al ruolo moderato di Forza Italia nella coalizione contro l’avvento del terzo polo di Renzi e Calenda. Il Cavaliere rivendica il suo atlantismo e si difende da chi lo attacca per le riserve espresse sulla politica adottata dall’Occidente contro la Russia per l’aggressione in Ucraina: «Proprio la sinistra ha il coraggio di sollevare dei dubbi? Proprio il Pd che giusto ieri si è alleato con chi, una settimana fa, in Parlamento, ha votato contro l’allargamento della Nato?». Poi critica il Pd per l’operazione contro la destra. «Proporre una specie di ...

berlusconi : La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che tro… - ilduca81875061 : RT @berlusconi: La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che trova l’Occ… - Alessan67153720 : RT @berlusconi: La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che trova l’Occ… - alecittadino : RT @berlusconi: La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che trova l’Occ… - Linkiesta : #Berlusconi prova a distinguersi da #Salvini e #Meloni e chiede i voti dei centristi e moderati -