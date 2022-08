Alessandro Di Battista, esteta del ‘lasciato in sospeso’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Agli inizi del ’900 i pittori post-impressionisti teorizzavano la pratica del “non finito”, sulla scia di Paul Cezanne che nel 1907 aveva esposto al Salon d’Automne una serie di quadri deliberatamente incompiuti. In sintonia con il movimento cosiddetto “dei Nabis” (Pierre Bonnard, Paul Sérusier, Felix Vallotton, tra gli altri). Se la politica italiana fosse una corrente pittorica, Alessandro Di Battista potrebbe essere giustamente considerato a pieno titolo esponente dei Nabis. Proprio perché rivela una particolare attitudine a non portare a compimento niente di quello che fa. Indubbiamente simpatico, onesto, grande affabulatore e non disprezzabile ragionatore, efficace nel terreno irto di trappole del talk show, l’ex golden boy degli ex Cinquestelle avrebbe rappresentato una risorsa decisiva – anche come garanzia di credibilità – per chi tenta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Agli inizi del ’900 i pittori post-impressionisti teorizzavano la pratica del “non finito”, sulla scia di Paul Cezanne che nel 1907 aveva esposto al Salon d’Automne una serie di quadri deliberatamente incompiuti. In sintonia con il movimento cosiddetto “dei Nabis” (Pierre Bonnard, Paul Sérusier, Felix Vallotton, tra gli altri). Se la politica italiana fosse una corrente pittorica,Dipotrebbe essere giustamente considerato a pieno titolo esponente dei Nabis. Proprio perché rivela una particolare attitudine a non portare a compimento niente di quello che fa. Indubbiamente simpatico, onesto, grande affabulatore e non disprezzabile ragionatore, efficace nel terreno irto di trappole del talk show, l’ex golden boy degli ex Cinquestelle avrebbe rappresentato una risorsa decisiva – anche come garanzia di credibilità – per chi tenta di ...

