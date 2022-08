10 agosto … (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gli eventi datati 10 agosto Il 10 agosto è un giorno speciale per il calcio meneghino. Se nella storia nerazzurra significa il compleanno di Javier Zanetti, in quella rossonera spegne le candeline Giovanni Carlo Lodetti. Oggi ne compie ottanta il ‘Basleta’, il quale esordì in Serie A il 15 aprile 1962. In totale sono state 335 le presenze nel massimo campionato, anche con le maglie di Sampdoria e Foggia. E quante coppe ha conquistato con la maglia dei ‘Casciavit’… Quando festeggiava i vent’anni nasceva Michelangelo Rampulla, il primo portiere nella storia della A ad aver segnato un gol su azione: nell’ultima stagione alla Cremonese, prima del decennio da dodicesimo nella Juventus nella quale ha conquistato numerosi titoli: il primo la Coppa Uefa nel 1993. P.S. Ieri vi abbiamo parlato di Luciano Delfino, il quale indossò anche le casacche di Udinese e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gli eventi datati 10Il 10è un giorno speciale per il calcio meneghino. Se nella storia nerazzurra significa il compleanno di Javier Zanetti, in quella rossonera spegne le candeline Giovanni Carlo Lodetti. Oggi ne compie ottanta il ‘Basleta’, il quale esordì in Serie A il 15 aprile 1962. In totale sono state 335 le presenze nel massimo campionato, anche con le maglie di Sampdoria e Foggia. E quante coppe ha conquistato con la maglia dei ‘Casciavit’… Quando festeggiava i vent’anni nasceva Michelangelo Rampulla, il primo portiere nella storia della A ad aver segnato un gol su azione: nell’ultima stagione alla Cremonese, prima del decennio da dodicesimo nella Juventus nella quale ha conquistato numerosi titoli: il primo la Coppa Uefa nel 1993. P.S. Ieri vi abbiamo parlato di Luciano Delfino, il quale indossò anche le casacche di Udinese e ...

meb : “La tua parola ha spezzato il silenzio di una terra che non sa più tacere”. Il 9 agosto ’91 un attentato mafioso am… - SamsungItalia : Come dicono i #BTS: best moment is yet to come. Preparati, 10 agosto 2022. #SamsungUnpacked #GalaxyxBTS @BTS_twt S… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - c_carlyalberti : RT @troppobohemien: e comunque al 10 agosto ci siamo arrivati, ora ci leviamo di mezzo anche San Lorenzo, cinque giorni ed è ferragosto, qu… - rosyangel4 : Questa estate è strana diamo già al 10 agosto -

Ciclista travolto da un'auto: muore un 64enne LENDINARA - Tragico incidente questa mattina, 10 agosto, verso le intorno alle 7.30 lungo via San Lazzaro Alto a Lendinara. Un ciclista 64enne è stato investito da un'automobile. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei sanitari intervenuti ... Incidente mortale a Stanghella: auto precipita nel fiume Gorzone, due vittime STANGHELLA (PADOVA) - Incidente stradale con un bilancio tragico oggi, mercoledì 10 agosto, a Stanghella : un'auto è caduta nel fiume Gorzone , morte le due persone a bordo, sono annegate. Secondo le prime informazioni si tratta di due donne. L'incidente è avvenuto nelle prime ore ... Virgilio Motori Milan, in definizione il rinnovo di Tomori: ore decisive Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Pensione Settembre 2022: quando arriva l’accredito Un conto gestibile comodamente da casa tramite Internet o smartphone. Ma come trovare i migliori conti online di Agosto 2022 Un aiuto arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it ... LENDINARA - Tragico incidente questa mattina, 10, verso le intorno alle 7.30 lungo via San Lazzaro Alto a Lendinara. Un ciclista 64enne è stato investito da un'automobile. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei sanitari intervenuti ...STANGHELLA (PADOVA) - Incidente stradale con un bilancio tragico oggi, mercoledì 10, a Stanghella : un'auto è caduta nel fiume Gorzone , morte le due persone a bordo, sono annegate. Secondo le prime informazioni si tratta di due donne. L'incidente è avvenuto nelle prime ore ... Esodo di agosto: evitate questi giorni Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un conto gestibile comodamente da casa tramite Internet o smartphone. Ma come trovare i migliori conti online di Agosto 2022 Un aiuto arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it ...