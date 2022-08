Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 18:45 (Di martedì 9 agosto 2022) Viabilità DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA IN QUESTE ORE PERMANGONO CODE SULLA VIA LAURENTINA A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA BELLOSGUARDO, A COLLE DEI PINI, NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASALAZZARA E APRILIA, IN ENTRAMBI I CASI DIREZIONE SUD PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA APPIA, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL GRA. LAVORI IN CORSO, CON RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA CASSIA BIS. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE VITERBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022)DELL’ 9 AGOSTOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA IN QUESTE ORE PERMANGONO CODE SULLA VIA LAURENTINA A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA BELLOSGUARDO, A COLLE DEI PINI, NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, TRA CASTELNO E POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASALAZZARA E APRILIA, IN ENTRAMBI I CASI DIREZIONE SUD PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA APPIA, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL GRA. LAVORI IN CORSO, CON RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA CASSIA BIS. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE VITERBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA ...

