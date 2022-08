Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 382 contagi e 1 morto: bollettino 9 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 382 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.836 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 618 guarigioni. La persona deceduta è un ultraottantenne di Matera. I ricoverati per Covid-19 sono 62 (-5) di cui 3 in terapia intensiva: 26 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 10.149. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 382 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.836 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 618 guarigioni. La persona deceduta è un ultraottantenne di Matera. I ricoverati per-19 sono 62 (-5) di cui 3 in terapia intensiva: 26 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 10.149. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

