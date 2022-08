Ternana | le pagelle di CM | il secondo tempo inizia col botto | Palumbo | che classe! | Altri campionati Italia

(Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-08 23:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Cremonese –3-2 Iannarilli 6: nulla può sui gol incassati, molto bravo invece ad anticipare Okereke, Ghiglione e Castagnetti. Se la cava bene anche con i piedi. Ghiringhelli 5,5: nel gol del 2-0 Okereke non riesce a limitare l’attaccante che gli prende ile colpisce di testa nonostante il suo abbraccio. Fatica contro la fisicità dell’attacco grigiorosso in generale, anche se è suo l’assist del primo gol della.( dal 25? s.t Defendi 6: porta un po’ di freschezza, non è mai seriamente impegnato) Capuano 6: senza infamia e senza lode. Non è mai particolarmente incisivo Bogdan 5.5: impacciato in occasione del primo gol della Cremonese. Prova un anticipo ma in modo scoordinato e la palla finisce ...

lore_coe : RT @CGrigiorosso: Le pagelle della #Cremonese dopo il successo con la #Ternana: #Zanimacchia super, #Ghiglione e #Chiriches sbagliano sui g… - CGrigiorosso : Le pagelle della #Cremonese dopo il successo con la #Ternana: #Zanimacchia super, #Ghiglione e #Chiriches sbagliano… - zazoomblog : Pagelle Cremonese-Ternana 3-2: voti tabellino e gol Coppa Italia 2022-23 - #Pagelle #Cremonese-Ternana #tabellino - sportli26181512 : cremonese, le pagelle di CM: vittoria con il brivido, Okereke debutto con gol: Cremonese-Ternana:3-2 Radu 6,5:incas… - sportface2016 : Pagelle #Cremonese-#Ternana 3-2: voti, tabellino e gol #CoppaItalia 2022/23 -

Chiriches 6: Per lo più sicuro, ma molto aiutato da unanon particolarmente veloce Vasquez 6: da lui ci si aspetta qualcosa in più, ma è la prima uscita ufficiale per tutti. Sufficienza sulla ...Fatica contro la fisicità dell'attacco grigiorosso in generale, anche se è suo l'assist del primo gol della. ( dal 25′ s.t Defendi 6 : porta un po' di freschezza, non è mai seriamente ...“Primo tempo equilibrato ma le migliori occasioni sullo 0-0 per andare in vantaggio le abbiamo avute noi. Abbiamo commesso delle ingenuità che ci hanno portato sul 2-0. Nel secondo tempo ha sempre gio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...