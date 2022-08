Tajani: "Noi centro forte che non cambia posizione per qualche seggio" (Di martedì 9 agosto 2022) Roma 9 agosto 2022 "Siamo il vero centro alternativo alla sinistra, lo siamo sempre stati. Il centro non è luogo che si può scoprire per avere qualche seggio in Parlamento, non è credibile. Italia ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Roma 9 agosto 2022 "Siamo il veroalternativo alla sinistra, lo siamo sempre stati. Ilnon è luogo che si può scoprire per averein Parlamento, non è credibile. Italia ha ...

Antonio_Tajani : Orgogliosi di avere nel nostro simbolo il nome del Partito Popolare Europeo. Gli italiani troveranno in noi la forz… - Antonio_Tajani : Raggiungiamo gli italiani anche nei luoghi di villeggiatura. Tanta partecipazione oggi al Terminillo, militanti e d… - Antonio_Tajani : Grazie alla mia seconda famiglia, quella di @forza_italia, per la bellissima sorpresa per il compleanno. Auguri a t… - GruppoFICamera : RT @MichelaRostan: Eccolo?????? 'Abbiamo aggiunto al nostro simbolo un richiamo al @PPE, che in Europa rappresenta il centro vero, alternativo… - LegaleC : RT @MichelaRostan: Eccolo?????? 'Abbiamo aggiunto al nostro simbolo un richiamo al @PPE, che in Europa rappresenta il centro vero, alternativo… -