Si rompono le acque | 30enne partorisce in ambulanza durante la corsa in ospedale

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ha fatto in tempo a raggiungere il punto nascita dell’Fatebenefratelli di Benevento e ha dato alla luce un bimbo sull’del 118, assistita da tre sanitari. È successo questa mattina, poco dopo le 11. La mamma, unanigeriana, era in un centro di accoglienza di Castelpoto quando sono stati chiamati i soccorsi per un trasporto d’urgenza dopo la rottura delleil tragitto, precisamente sulla Fondovalle Vitulanese, la rianimativa è stata costretta a fermarsi per permettere ai sanitari di far partorire la donna. Un intervento delicato ma, fortunatamente, perfettamente riuscito. Dopo il parto madre e figlio sono arrivati al pronto soccorso dell’del capoluogo per il ricovero. Stanno bene, come ...