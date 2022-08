Salernitana, Mamadou Coulibaly passa in prestito alla Ternana (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento in prestito annuale con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con laCalcio per il trasferimento inannuale con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del centrocampista classe ’99. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

