Nuoto | Paltrinieri | ' a Roma mi sento a casa | non vedo l' ora di gareggiare e voglio fare bene'

Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - "Mi sento a casa qui. E' un'emozione unica: aspettavo gli Europei di Roma 2022 da tanto tempo. C'è voglia di far bene, perché ci verranno a vedere tante persone, i familiari e tanti amici". Lo dice Gregorio Paltrinieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dei campionati europei di Nuoto a Roma. "Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque libere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene", aggiunge il campione olimpico dei 1500 stile libero di Rio 2016.

