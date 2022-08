"Non pensi di paracadutare...". Nel Pd esplode la fronda contro Letta (Di martedì 9 agosto 2022) Bonaccini mette i paletti sulle liste e sulla linea politica del segretario. E non nega di volersi candidare per sostituirlo Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Bonaccini mette i paletti sulle liste e sulla linea politica del segretario. E non nega di volersi candidare per sostituirlo

