Non paga il conto al ristorante e minaccia di morte il titolare: fermato 44enne (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- E’ stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi, A.M., il 44enne napoletano con precedenti di polizia, accusato di aver minacciato di morte il titolare del ristorante di un lido che reclamava il pagamento del conto a tavola. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca sono intervenuti in un lido balneare in via Marina di Varcaturo, a Giugliano in Campania (Napoli) per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare della struttura il quale ha raccontato che, poco prima, un cliente aveva consumato un pasto con la famiglia nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- E’ stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi, A.M., ilnapoletano con precedenti di polizia, accusato di averto diildeldi un lido che reclamava ilmento dela tavola. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca sono intervenuti in un lido balneare in via Marina di Varcaturo, a Giugliano in Campania (Napoli) per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati daldella struttura il quale ha raccontato che, poco prima, un cliente aveva consumato un pasto con la famiglia nel ...

