Nasce Filippo Inzaghi, il bomber per eccellenza – 9 agosto 1973 – VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) Il 9 agosto del 1973 Nasceva Filippo Inzaghi, uno degli attaccanti italiani più forti di sempre con un fiuto del gol invidiabile Il 9 agosto del 1973 veniva alla luce uno degli attaccanti più forti che la storia del calcio italiano ricordi. Filippo Inzaghi Nasce a Piacenza, e si approccia al calcio proprio nel club della sua città natale. Per attendere il suo debutto in Serie A si dovrà attendere il 27 agosto 1995, data in cui vestiva la maglia del Parma. Sarà l’inizio di una meravigliosa carriera che culminerà con la vittoria del campionato del mondo nel 2006 e della Champions League col Milan nel 2007. Il fatto di non essere troppo dotato tecnicamente ha fatto crescere in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Il 9delva, uno degli attaccanti italiani più forti di sempre con un fiuto del gol invidiabile Il 9delveniva alla luce uno degli attaccanti più forti che la storia del calcio italiano ricordi.a Piacenza, e si approccia al calcio proprio nel club della sua città natale. Per attendere il suo debutto in Serie A si dovrà attendere il 271995, data in cui vestiva la maglia del Parma. Sarà l’inizio di una meravigliosa carriera che culminerà con la vittoria del campionato del mondo nel 2006 e della Champions League col Milan nel 2007. Il fatto di non essere troppo dotato tecnicamente ha fatto crescere in ...

PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Filippo_Rossi @CarloCalenda @Azione_it L'Italia moderata non cambia idea ogni giorno. Il #Terzopollo nasce morto, nessun… - PaoloBersani : @Filippo_Rossi @CarloCalenda @Azione_it L'Italia moderata non cambia idea ogni giorno. Il #Terzopollo nasce morto,… - Marilen11936584 : RT @pampa83_fca: @UnaCertaCarmen “Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu teatro antico, sempre apierto. Ce nasce gente ca senza cuncierto scenne… - lapsn1968 : RT @pampa83_fca: @UnaCertaCarmen “Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu teatro antico, sempre apierto. Ce nasce gente ca senza cuncierto scenne… - Andrea85566862 : @Filippo_Rossi @Azione_it @CarloCalenda Che è la premessa opposta al motivo per cui nasce Azione da come ricordo io… -