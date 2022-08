Morata-Juventus, ci sono novità: tifosi increduli (Di martedì 9 agosto 2022) Sappiamo benissimo come la Juventus stia cercando un nuovo attaccante e, nelle ultime ore, ci sono novità per quanto riguarda Morata. La società bianconera, per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, ha bisogno anche di due giocatori offensivi, un esterno e un vice Vlahovic. Tra i nomi sondati dalla Juventus troviamo, senza alcun dubbio, anche quello di Morata; il centravanti spagnolo, dopo non essere stato riscatto al termine della scorsa stagione, è tornato all’Atletico Madrid. LaPresseIl classe 1992, dallo scorso gennaio, ha dimostrato di poter essere una risorsa importante nella rosa di Allegri; con l’arrivo di Vlahovic, infatti, è stato spostato nel ruolo di esterno offensivo dove ha potuto sfruttare la sua capacità di progressione palla al piede. Giocatore duttile, in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) Sappiamo benissimo come lastia cercando un nuovo attaccante e, nelle ultime ore, ciper quanto riguarda. La società bianconera, per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, ha bisogno anche di due giocatori offensivi, un esterno e un vice Vlahovic. Tra i nomi sondati dallatroviamo, senza alcun dubbio, anche quello di; il centravanti spagnolo, dopo non essere stato riscatto al termine della scorsa stagione, è tornato all’Atletico Madrid. LaPresseIl classe 1992, dallo scorso gennaio, ha dimostrato di poter essere una risorsa importante nella rosa di Allegri; con l’arrivo di Vlahovic, infatti, è stato spostato nel ruolo di esterno offensivo dove ha potuto sfruttare la sua capacità di progressione palla al piede. Giocatore duttile, in ...

