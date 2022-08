Manchester United, contatto tra Ten Hag e Rabiot: cosa si sono detti (Di martedì 9 agosto 2022) Rabiot Manchester United, contatto diretto tra il centrocampista francese e Ten Hag: ecco cosa si sono detti Stando a quando riferito da Julien Laurens di ESPN, nella giornata di ieri Erik ten Hag ha chiamato Adrien Rabiot. Una prima chiacchierata tra i due, con il tecnico che ha illustrato al centrocampista i suoi piani per il Manchester United. Attualmente, però, a mancare è ancora l’accordo con la Juve, così come non ci sono stati contatti diretti con la madre-agente del giocatore, Veronique. Novità comunque attese a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)diretto tra il centrocampista francese e Ten Hag: eccosiStando a quando riferito da Julien Laurens di ESPN, nella giornata di ieri Erik ten Hag ha chiamato Adrien. Una prima chiacchierata tra i due, con il tecnico che ha illustrato al centrocampista i suoi piani per il. Attualmente, però, a mancare è ancora l’accordo con la Juve, così come non cistati contatti diretti con la madre-agente del giocatore, Veronique. Novità comunque attese a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

