M5S, Di Battista contro tutti: “Sotto a Grillo non ci sto” (Di martedì 9 agosto 2022) Alessandro Di Battista marca le distanze dal Movimento Cinque Stelle e attacca Beppe Grillo: “Lo ringrazio di tutto ma è un padre-padrone, impossibile stare con lui“. “Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche“. L’ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ha registrato un video per spiegare la decisione di non autocandidarsi alle parlamentarie dei pentastellati. Una scelta che ha ponderato fino all’ultimo momento, per la quale tifava anche una parte di ex Cinque Stelle che stanno pensando al rientro, salvo poi cambiare idea. E il motivo, ha denunciato, sta nelle resistenze degli ex colleghi di partito. E nel fatto che non sono arrivate le garanzie che lui aveva chiesto a Giuseppe Conte che, però, ha definito “un galantuomo“. “Ho parlato con Conte e ho compreso che ci sono molte ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 agosto 2022) Alessandro Dimarca le distanze dal Movimento Cinque Stelle e attacca Beppe: “Lo ringrazio di tutto ma è un padre-padrone, impossibile stare con lui“. “Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche“. L’ex deputato M5S, Alessandro Di, ha registrato un video per spiegare la decisione di non autocandidarsi alle parlamentarie dei pentastellati. Una scelta che ha ponderato fino all’ultimo momento, per la quale tifava anche una parte di ex Cinque Stelle che stanno pensando al rientro, salvo poi cambiare idea. E il motivo, ha denunciato, sta nelle resistenze degli ex colleghi di partito. E nel fatto che non sono arrivate le garanzie che lui aveva chiesto a Giuseppe Conte che, però, ha definito “un galantuomo“. “Ho parlato con Conte e ho compreso che ci sono molte ...

Agenzia_Ansa : Elezioni, Di Battista: Sotto Grillo padre padrone non ci sto. 'Ma lo ringrazio per gli insegnamenti'. In un video s… - SkyTG24 : #M5S, Di Battista: 'Non sono come loro, sotto Grillo padre padrone non ci sto'. VIDEO - MediasetTgcom24 : M5s, Di Battista: tanti non mi vogliono, niente candidatura #grillo #dibattista #alessandrodibattista #m5s… - ilriformista : Intanto #Letta esclude un nuovo asse con #M5S #ElezioniPolitiche2022 - Armageddon5567 : RT @ottogattotto: Ma ancora de sto fascistello stamo a parlà? Ma ve pagà? -