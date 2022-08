Lo scultore Jago con Marmo italiano a Ponte Sant’Angelo (Di martedì 9 agosto 2022) La scultura Marmo italiano, è stata realizzata dallo scultore Jago, Jacopo Cardillo, nel 2022 e raffigura un giovane uomo disteso su un fianco. L’opera focalizza l’attenzione su temi quali l’integrazione, l’accoglienza e ci racconta delle sofferenze affrontate da chi è costretto a fuggire dalla propria terra per la guerra. Dopo un mese in mare sulla nave Ocean Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) La scultura, è stata realizzata dallo, Jacopo Cardillo, nel 2022 e raffigura un giovane uomo disteso su un fianco. L’opera focalizza l’attenzione su temi quali l’integrazione, l’accoglienza e ci racconta delle sofferenze affrontate da chi è costretto a fuggire dalla propria terra per la guerra. Dopo un mese in mare sulla nave Ocean

EdizioniGiacche : RT @isolearan1: #Roma Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. È la nuova opera, una scultura in… - RamorAmoroso : RT @isolearan1: #Roma Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. È la nuova opera, una scultura in… - GiacomoNesci : RT @isolearan1: #Roma Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. È la nuova opera, una scultura in… - pole_wired : RT @isolearan1: #Roma Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. È la nuova opera, una scultura in… - angelicadisogno : RT @isolearan1: #Roma Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. È la nuova opera, una scultura in… -