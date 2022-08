LIVE – Giorgi-Raducanu 6-6, Wta Toronto 2022 primo turno: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 9 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Camila Giorgi ed Emma Raducanu, valevole come primo turno del torneo Wta 1000 di Toronto 2022. Camila un match alla volta prova a difendere l’incredibile successo dello scorso anno nell’Open del Canada, ma già il primo turno contro la detentrice uscente degli Us Open si prospetta molto difficile. Per entrambe si tratta del secondo torneo di questa trasferta oltreoceano: Camila la scorsa settimana ha perso all’esordio a San Jose contro Kudermetova, mentre Raducanu si è spinta fino ai quarti di finale a Washington, dove è stata sconfitta in due set dalla futura vincitrice del torneo, Liudmila Samsonova. Incontro di cartello, che infatti è stato programmato ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Ile latestuale della sfida tra Camilaed Emma, valevole comedel torneo Wta 1000 di. Camila un match alla volta prova a difendere l’incredibile successo dello scorso anno nell’Open del Canada, ma già ilcontro la detentrice uscente degli Us Open si prospetta molto difficile. Per entrambe si tratta del secondo torneo di questa trasferta oltreoceano: Camila la scorsa settimana ha perso all’esordio a San Jose contro Kudermetova, mentresi è spinta fino ai quarti di finale a Washington, dove è stata sconfitta in due set dalla futura vincitrice del torneo, Liudmila Samsonova. Incontro di cartello, che infatti è stato programmato ...

