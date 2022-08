LIVE Berrettini-Carreno Busta, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: si comincia alle 17.30 (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH Dalle 17.00) 17.10 Appuntamento alle 17.25 per nuovi aggiornamenti, sperando si cominci alle 17.30. A fra poco. 17.06 I giocatori devono ancora scaldarsi e gli organizzatori hanno deciso di lasciare più tempo ai giocatori per calcare i campi. 17.03 Al momento non piove a Montreal, ma i campi si stanno asciugando. Si comincia con mezz’ora di ritardo. 17.00 Bilancio impressionante per Matteo Berrettini in questa stagione: 21 vittorie e appena 7 sconfitte con i due titoli di Stoccarda e il Queen’s all’attivo. Ha giocato poco per l’infortunio alla mano, ma quando l’ha fatto il romano non ha mai tradito. 16.57 Il vincente di questa ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH D17.00) 17.10 Appuntamento17.25 per nuovi aggiornamenti, sperando si cominci17.30. A fra poco. 17.06 I giocatori devono ancora scaldarsi e gli organizzatori hanno deciso di lasciare più tempo ai giocatori per calcare i campi. 17.03 Al momento non piove a, ma i campi si stanno asciugando. Sicon mezz’ora di ritardo. 17.00 Bilancio impressionante per Matteoin questa stagione: 21 vittorie e appena 7 sconfitte con i due titoli di Stoccarda e il Queen’s all’attivo. Ha giocato poco per l’infortunio alla mano, ma quando l’ha fatto il romano non ha mai tradito. 16.57 Il vincente di questa ...

sportli26181512 : Berrettini-Carreno Busta all'ATP Montreal, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al… - SkySport : Ora su #SkySport Uno e in streaming su NOW #Berrettini-#CarrenoBusta: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis… - _rzoc : RT @SkySport: #AtpMontreal, #Berrettini-#CarrenoBusta dalle 17 su #SkySport: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis - SkySport : #AtpMontreal, #Berrettini-#CarrenoBusta dalle 17 su #SkySport: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis - livetennisit : Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini (LIVE) -