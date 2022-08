I tifosi contro CR7, su Twitter la campagna #RonaldoOut (Di martedì 9 agosto 2022) Il grande amore tra calcioe il Manchester United è finito. Dopo aver saltato gran parte della preparazione per cercare una nuova squadra che giocasse la Champions League, l'attaccante portoghese è partito dalla panchina contro il Brighton; le sue espressioni di fastidio rivolte verso il mister Ten Hag non sono piaciute a gran parte dei tifosi che hanno lanciato sui social la campagna #RonaldoOut. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Il grande amore tra calcioe il Manchester United è finito. Dopo aver saltato gran parte della preparazione per cercare una nuova squadra che giocasse la Champions League, l'attaccante portoghese è partito dalla panchinail Brighton; le sue espressioni di fastidio rivolte verso il mister Ten Hag non sono piaciute a gran parte deiche hanno lanciato sui social la

Sergioigres82 : Uno senza nome e senza immagine che stolkera i tifosi azzurri e inveisce contro il Napoli credendo di fingersi tifo… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: La #Juve ha trovato il sostituto di #Pogba: non smette di segnare, sta facendo impazzire tutta l'Europa! IL COLPO ?… - JuventusUn : La #Juve ha trovato il sostituto di #Pogba: non smette di segnare, sta facendo impazzire tutta l'Europa! IL COL… - Sergioigres82 : @ushheren @angianna78 @GinoRIVIECCIO E il tuo? Senza nome e senza immagine, creato solamente per infiltrarsi per in… - doppiam79 : @bladistic @MKh979 Cartonato lo dici a qualche tuo parente. Probabilmente sarai tu prescritto. Le hai prese punto.… -