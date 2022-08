Giordano | “Spalletti voleva Mertens L’addio per un altro motivo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 9 agosto 2022)-NAPOLI. Il giornalista del Corriere dello Sport Antoniotorna sull’argomento Driese rivela a Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte: “Driesvia per colpa del mister? Non è così: Luciano, ma è mancato l’accordo con la dirigenza. Le verità vanno dette. La società non poteva tenere chissà quanti giocatori. Secondo le statistiche,non ha giocato le prime partite della scorsa stagione e ilsarebbe da ricercare nella scarsa stima del coach? Non ha giocato perché era infortunato”.prosegue: “Lucianoche restasse: lo so e ve lo ribadisco. Io stesso ero per una sua permanenza. ...