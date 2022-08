Europei nuoto Roma 2022 giovedì 11 agosto | programma e italiani in gara

LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - Eurosport_IT : E se lo dice lei... ??????????? ?? - lumacanera : RT @LiaCapizzi: L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato) Con Fede… - GIANELL75378298 : Di quale formazione politica è quello che sfrutta i campionati Europei nuoto - SportRepubblica : Nuoto, Pellegrini benedice l'Italia: 'Agli Europei la squadra più forte di sempre. Smettere è stato giusto' [aggior… -

Tra i più attesi ovviamente Gregorio Paltrinieri, mostruoso ai Mondiali di Budapest: 'Mi sento a casa qui. E' un'emozione unica: aspettavo glidi Roma 2022 da tanto tempo. C'è voglia di far bene, perchè ci verranno a vedere tante persone, i famigliari e tanti amici. Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque libere. ...L'Italia è pronta per i Campionatidi Triathlon, in programma a Monaco di Baviera dal 12 al 14 agosto 2022. Saranno undici gli ...si articolerà in 2 giri da 750 m della prima frazione di, ...Tutti gli italiani in gara sabato 13 agosto agli Europei di Roma 2022: il programma con azzurre e azzurri di nuoto e nuoto artistico ...Federica madrina al Foro Italico: "Prevedo oltre 10 ori. Non potevo competere ai miei livelli, ma che emozione questa piscina" ...