“Ero chiaro che volevo firmare per il Celta” (Di martedì 9 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 08/09/2022 alle 20:50 est Il catalano si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra Ha ringraziato la fiducia che Coudet gli ha trasmesso Il centrocampista Carles Pérez ha dichiarato martedì, dopo aver firmato il contratto con il Celta de Vigo, che la sua prima opzione è sempre stata il club galiziano e quindi l’ha ceduta alla dirigenza della Roma, club da cui proviene in prestito. “Si è parlato di tante squadre, di tante offerte, ma internamente, con la mia famiglia e i miei agenti, ero chiaro su dove volevo andare. L’ho chiarito fin dall’inizio alla Roma& rdquor;, ha commentato. Calciatore Questo pomeriggio ha completato il suo primo allenamento ... Leggi su justcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 08/09/2022 alle 20:50 est Il catalano si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra Ha ringraziato la fiducia che Coudet gli ha trasmesso Il centrocampista Carles Pérez ha dichiarato martedì, dopo aver firmato il contratto con ilde Vigo, che la sua prima opzione è sempre stata il club galiziano e quindi l’ha ceduta alla dirigenza della Roma, club da cui proviene in prestito. “Si è parlato di tante squadre, di tante offerte, ma internamente, con la mia famiglia e i miei agenti, erosu doveandare. L’ho chiarito fin dall’inizio alla Roma& rdquor;, ha commentato. Calciatore Questo pomeriggio ha completato il suo primo allenamento ...

