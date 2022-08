Dodicenne in bicicletta ucciso da mezzo pirata a Milano (Di martedì 9 agosto 2022) Un Dodicenne è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta la notte scorsa in via Bartolini alla periferia di Milano da un mezzo il cui conducente non si è fermato a soccorrerlo. Il ragazzo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Unè stato travolto ein sella alla suala notte scorsa in via Bartolini alla periferia dida unil cui conducente non si è fermato a soccorrerlo. Il ragazzo è ...

IzzoEdo : RT @LaStampa: Dodicenne in bicicletta travolto e ucciso da mezzo pirata a Milano - sdavite110 : Un grande dispiacere ?? grazie alla PL a per la professionalità che conosco bene, non può sanare il dolore della fa… - Luxgraph : Dodicenne in bicicletta investito e ucciso a Milano: rintracciato il pirata della strada #corriere #news #2022… - cintamtam : RT @Agenzia_Ansa: Dodicenne in bibicletta travolto e ucciso a Milano da un pirata della strada. La polizia locale ha individuato il conduc… - telodogratis : Dodicenne in bicicletta ucciso da mezzo pirata a Milano -