Diventare un grande campione? E' più facile se sei nato in agosto (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri, 8 agosto, era il compleanno di Roger Federer (41 anni e 20 Slam all'attivo). Oggi, 9 agosto, festeggia 84 anni il grande Rod Laver (11 titoli major, 8 dei quali conquistati nel 1962 e 1969 a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri, 8, era il compleanno di Roger Federer (41 anni e 20 Slam all'attivo). Oggi, 9, festeggia 84 anni ilRod Laver (11 titoli major, 8 dei quali conquistati nel 1962 e 1969 a ...

TonySop1899 : @supersonico1986 Per chi non ha capito: Pato sarebbe potuto diventare il più grande non era il più grande....sarebb… - veravitolo : @ANGELOCARLUCCl Il bagno grande a volte può diventare anche il bagno buono - g69landi : RT @ananassobasso: @pdnetwork @AnnaAscani Le scuole le avete già okkupate decenni fa, e infatti i risultati li vediamo. Ora preparatevi al… - bakayokobestEU : @chiaracm__ @Spina14_acm beh non tutti,lo potrai essere quando seguirai un bravo intenditore di calcio come me poi… - Mr_Eko_Onana : RT @cesololinter194: @imaraihc Ho 56 anni. Purtroppo ho una figlia che è venuta col seno grande e vuole uscire la sera senza reggiseno. Una… -