Calciomercato.com – Milan, Pioli riparte da Krunic: chance con l'Udinese | Primapagina (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 20:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Quattro giorni all'esordio in campionato e inizia a delinearsi la prima formazione con cui il Milan si presenterà a San Siro. Il nodo riguarda soprattutto il centrocampo, perché nonostante gli esami abbiano scongiurato lesioni la presenza di Sandro Tonali dal 1? con l'Udinese è improbabile. In attesa di rinforzi dal mercato, Pioli attinge quindi dalle risorse interne e la scelta è pronta a ricadere sul jolly: Rade Krunic. Più di Pobega, il bosniaco è il favorito per prendere il posto dell'ex Brescia qualora fosse confermata la sua assenza dall'undici titolare: d'altronde, Krunic è stato ampiamente impiegato in quella posizione durante questo pre-campionato, arretrando il raggio d'azione rispetto al ruolo di ...

