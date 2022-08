Calciomercato, Cavani e Caceres insieme: “Li voglio qui” (Di martedì 9 agosto 2022) Edinson Cavani e Martin Caceres potrebbero giocare insieme, arriva l’annuncio dell’allenatore Luis Suarez, da svincolato, ha scelto di tornare al Nacional, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. El Pistolero aveva rifiutato anche il River Plate per tornare in Uruguay e prepararsi al meglio agli ultimi Mondiali della sua carriera. Una decisione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) Edinsone Martinpotrebbero giocare, arriva l’annuncio dell’allenatore Luis Suarez, da svincolato, ha scelto di tornare al Nacional, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. El Pistolero aveva rifiutato anche il River Plate per tornare in Uruguay e prepararsi al meglio agli ultimi Mondiali della sua carriera. Una decisione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I Anche il @valenciacf si iscrive alla corsa per Edinson #Cavani: sfida a @VillarrealCF e… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @VillarrealCF insiste per Edinson #Cavani - Domenic36396232 : Il #Penarol tenta due colpacci Colloqui avviati con #Cavani e #Caceres ?? Possibile ritorno in patria #Calciomercato #StayTuned - Luxgraph : Il Penarol sogna Cavani e Caceres. L'allenatore: 'Li convinceremo' - serieAnews_com : ???? No di #Cavani al #BocaJuniors, El Matador si riavvicina al #Villarreal -