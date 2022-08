Bomba d' acqua a Monteforte Irpino | le auto trascinate da fiumi di fango - Cronaca - quotidiano net

Agenzia_Ansa : Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove… - infoitinterno : Bomba d’acqua a Caserta, danni diffusi: allagati anche gli uffici dell’Anagrafe a via San Gennaro - ottopagine : Bomba d'acqua sulla Penisola Sorrentina, frana sulla statale 145 a Montechiaro #Sorrento - Danieli87125494 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 08.08.2022 Oggi ad Olbia c'è stata una vera e propria bomba d'acqua che ha causato molti danni. Lei è stata recupe… - Open_gol : La pioggia torrenziale caduta su Casertano ha creato gravi disagi lungo le strade della città e nei paesi vicini. A… -

Nel centro storico i vigili del fuoco hanno evacuato 5 persone che si erano rifugiate ai piani alti, dopo che l'scura aveva inghiottito il piano terra. Non si segnalano feriti al momento, ma i ...Alberi caduti, transenne divelte e strade trasformate in torrenti impetuosi: sono gli effetti dellad'abbattutasi oggi sulla citta' di Caserta. In alcune importanti arterie del centro, come via Unita' d'Italia, viale Medaglie d'Oro e Corso Trieste, l'ha raggiunto un livello di ...Acqua alta non a Venezia. L'effetto clima impazzito si abbatte sulla Campania e su Caserta in particolare. La violenta bomba d'acqua ha investito anche il Great Gym, la nota struttura sportiva polival ...Monteforte Irpino (Avellino), 9 agosto 2022 - Fiumi di fango trascinano con sé le auto: scene già viste, a Monteforte Irpino , che oggi come un anno fa, è in ginocchio per un alluvione . Un nubifragio ...