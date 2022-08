Atalanta: Gasperini ,non è la squadra che mi aspettavo (Di martedì 9 agosto 2022) "Non è l'Atalanta che mi aspettavo. La società s'è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora". Gian Piero Gasperini, a margine del saluto della squadra allo stadio di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "Non è l'che mi. La società s'è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora". Gian Piero, a margine del saluto dellaallo stadio di ...

