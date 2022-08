«Alessia Pifferi non è un mostro, piange tutto il giorno»: parola di Sara Ben Salha, l'”esca” della faida tra rapper (Di martedì 9 agosto 2022) «Alessia Pifferi non è un mostro, è sola al mondo». A dirlo è Sara Ben Salha, la ragazza di 20 anni balzata alle cronache per aver fatto da “esca” nella faida tra i rapper Touché e Simba La Rue (il primo sequestrato e picchiato dal secondo). La giovane ha passato alcuni giorni in carcere a San Vittore, proprio di fronte alla cella della 37enne che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, di 18 mesi, mentre trascorreva la settimana con il compagno fuori Milano. «Alessia Pifferi è sola al mondo» In un’intervista a Repubblica, Sara Ben Salha, ora ai domiciliari, ha raccontato il rapporto con Alessia Pifferi La donna avrebbe ... Leggi su blog.libero (Di martedì 9 agosto 2022) «non è un, è sola al mondo». A dirlo èBen, la ragazza di 20 anni balzata alle cronache per aver fatto da “” nellatra iTouché e Simba La Rue (il primo sequestrato e picchiato dal secondo). La giovane ha passato alcuni giorni in carcere a San Vittore, proprio di fronte alla cella37enne che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, di 18 mesi, mentre trascorreva la settimana con il compagno fuori Milano. «è sola al mondo» In un’intervista a Repubblica,Ben, ora ai domiciliari, ha raccontato il rapporto conLa donna avrebbe ...

