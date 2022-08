9 agosto … (Di martedì 9 agosto 2022) Gli eventi datati 9 agosto Detiene il record di miglior marcatore del Catania tra campionati e spareggi: il 9 agosto 1912 nasceva Nicolò Nicolosi, il quale esordì in Serie A con la maglia biancoceleste in Casale-Lazio del 15 marzo 1931. Nel massimo campionato indossò anche le casacche di Napoli e Atalanta. Oggi avrebbe compiuto novant’anni Luciano Delfino, che nel massimo campionato difese per 108 volte i colori del Genoa (dal 1953 al ’59) e tre quelli dell’Udinese. Trenta giorni fa vi abbiamo raccontato di Jaime Magalhaes, sette volte campione del Portogallo: una in più di Rui Jordao, il quale era nato esattamente settant’anni fa e all’Europeo del 1984 segnò in semifinale contro la Francia. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) Gli eventi datati 9Detiene il record di miglior marcatore del Catania tra campionati e spareggi: il 91912 nasceva Nicolò Nicolosi, il quale esordì in Serie A con la maglia biancoceleste in Casale-Lazio del 15 marzo 1931. Nel massimo campionato indossò anche le casacche di Napoli e Atalanta. Oggi avrebbe compiuto novant’anni Luciano Delfino, che nel massimo campionato difese per 108 volte i colori del Genoa (dal 1953 al ’59) e tre quelli dell’Udinese. Trenta giorni fa vi abbiamo raccontato di Jaime Magalhaes, sette volte campione del Portogallo: una in più di Rui Jordao, il quale era nato esattamente settant’anni fa e all’Europeo del 1984 segnò in semifinale contro la Francia. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

