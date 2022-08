Uomini e Donne, dopo la rottura Chiara Rabbi difende Davide Donadei sui social: ecco il motivo (Di lunedì 8 agosto 2022) È definitivamente giunta al capolinea la relazione fra Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo circa un anno e mezzo d’amore con tanto di convivenza. dopo settimane di rumor in merito a una forte crisi fra i due, la conferma della rottura è arrivata direttamente dall’ex tronista, assumendosi anche le responsabilità di questo doloroso addio: Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene. Nonostante lo stato d’animo non sia dei migliori e la sofferenza per la fine di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 agosto 2022) È definitivamente giunta al capolinea la relazione fracirca un anno e mezzo d’amore con tanto di convivenza.settimane di rumor in merito a una forte crisi fra i due, la conferma dellaè arrivata direttamente dall’ex tronista, assumendosi anche le responsabilità di questo doloroso addio: Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io enon stiamo più insieme. Continuate a volerci bene. Nonostante lo stato d’animo non sia dei migliori e la sofferenza per la fine di ...

