Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli. Domani le visite mediche. Spalletti in attesa di Kepa o Navas (Di lunedì 8 agosto 2022) . Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli. L’ex portiere di Psg, Torino e Genoa, svincolato dopo la fine della poco felice esperienza annuale con il Grifone, conclusasi con la retrocessione in Serie B, sosterrà infatti le visite mediche per il Napoli già nella giornata di martedì, presso Villa Stuart.Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale ha riportato alcuni dettagli sul trasferimento di Sirigu al Napoli : “Un portiere per il Napoli. Definiti gli accordi con Salvatore Sirigu, 35 anni, portiere svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa. Sirigu sarebbe dovuto arrivare a Napoli già nel 2018, ora è arrivato il momento. Un anno di contratto più opzione, ci ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) . Salvatoreè undel. L’ex portiere di Psg, Torino e Genoa, svincolato dopo la fine della poco felice esperienza annuale con il Grifone, conclusasi con la retrocessione in Serie B, sosterrà infatti leper ilgià nella giornata di martedì, presso Villa Stuart.Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale ha riportato alcuni dettagli sul trasferimento dial: “Un portiere per il. Definiti gli accordi con Salvatore, 35 anni, portiere svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa.sarebbe dovuto arrivare agià nel 2018, ora è arrivato il momento. Un anno di contratto più opzione, ci ...

