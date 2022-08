Perché la caduta del Governo Draghi ha lasciato l’Europa col fiato sospeso (Di lunedì 8 agosto 2022) l’Europa perde il suo Beautiful Boy Il 21 luglio Mario Draghi rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, dopo aver perso il sostegno di una parte importante della maggioranza. Non sicuramente un fatto insolito per il Bel Paese, eppure agli occhi della stampa estera e dei leader europei le ripercussioni potrebbero essere ben più preoccupanti del solito. Un podcast di Europhonica in collaborazione con Linkiesta Europea, a cura di Renata Giordano. Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022)perde il suo Beautiful Boy Il 21 luglio Mariorassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, dopo aver perso il sostegno di una parte importante della maggioranza. Non sicuramente un fatto insolito per il Bel Paese, eppure agli occhi della stampa estera e dei leader europei le ripercussioni potrebbero essere ben più preoccupanti del solito. Un podcast di Europhonica in collaborazione con Linkiesta Europea, a cura di Renata Giordano.

martaottaviani : Ricordo che fu proprio #Amnestyinternational a togliere temporaneamente a #Navalny il titolo di prigioniero di cosc… - mariannamadia : Circa 2mln di persone, molte delle quali giovani, che lavorano e studiano fuori casa non potranno votare perché la… - thvcate : no raga io all 1:15 che vado in bici con una mano perché nell'altra avevo il telefono e stavo per prendere una cadu… - iacopovettori : @LucaBizzarri Letta si è subito preoccupato a chiudere ogni dialogo con il M5S, si vede che la questione aveva la p… - jurgen_kholer : @MerrySociopath @maxbasello @lorepregliasco La penso esattamente come te. Che la Meloni guidi, vada a sbattere e ch… -

Governo Draghi bis dopo le elezioni: il retroscena su Letta e Meloni Qua cosa pensano gli italiani della caduta del Governo . Anche perché a lui sono associate alcune misure che non sono piaciute a milioni di italiani, in particolare quelle anti Covid , e il lungo ... Quando il gusto dell'ideologia prevale su tutto ... sarebbe davvero una smentita troppo clamorosa della divaricazione politica che la caduta del ... Ed è un peccato, perché dopo il voto non pochi punti di quell'agenda torneranno di estrema e drammatica ... Linkiesta.it Qua cosa pensano gli italiani delladel Governo . Anchea lui sono associate alcune misure che non sono piaciute a milioni di italiani, in particolare quelle anti Covid , e il lungo ...... sarebbe davvero una smentita troppo clamorosa della divaricazione politica che ladel ... Ed è un peccato,dopo il voto non pochi punti di quell'agenda torneranno di estrema e drammatica ... Perché la caduta del Governo Draghi ha lasciato l’Europa col fiato sospeso