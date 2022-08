Ostia, litigio in uno stabilimento balneare: ferito un uomo all’addome, è in codice rosso (Di lunedì 8 agosto 2022) Un uomo è stato ferito all’addome, forse con cacciavite, nel corso di una rissa scoppiata ad Ostia, vicino Roma, questo pomeriggio. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Paolo Toscanelli, nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi: è in gravi condizioni. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, che ora indagano a caccia del responsabile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Unè stato, forse con cacciavite, nel corso di una rissa scoppiata ad, vicino Roma, questo pomeriggio. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Paolo Toscanelli, nei pressi di uno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ilè stato trasportato inall’ospedale Grassi: è in gravi condizioni. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, che ora indagano a caccia del responsabile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

