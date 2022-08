Omicidio Leandro Lo | il campione del mondo di Jiu-jitsu ucciso in una rissa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 agosto 2022) Una notizia che nessuno si aspettava e che ha sconvolto il Brasile: l’otto voltedeldi jiu-jitus,Lo, è stato. Ed è morto a soli 33 anni all’alba di domenica in quella che, inizialmente, sembrava essere una banale lite sfociata a San Paolo. Come è mortoLo in Brasile Ilera a una festa in un club esclusivo quando, improvvisamente, ha dovuto fare i conti con un cliente alticcio, che aveva iniziato a infastidire i presenti.Lo, quindi, non ci ha pensato due volte: è intervenuto per mettere la parola fine, per calmare quell’uomo che con una bottiglia in mano, a mo’ di arma, stava dando in escandescenze. Fino a quando, improvvisamente, non ha tirato fuori la pistola e ha colpito ilalla ...