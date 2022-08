Olivia Newton-John, morta l'attrice di Sandy in Grease: aveva 73 anni, era malata di cancro (Di lunedì 8 agosto 2022) È morta a 73 anni Olivia Newton John: l'attrice di Grease, in cui aveva interpretato l'indimenticabile Sandy al fianco di John Travolta, lottava da tempo contro un cancro al seno.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) Èa 73: l'di, in cuiinterpretato l'indimenticabileal fianco diTravolta, lottava da tempo contro unal seno....

