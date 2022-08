Non solo Napoli, anche la Fiorentina punta Lo Celso (Di lunedì 8 agosto 2022) Lo Celso è seguito anche da altri club di Serie A In vista del debutto in Serie A Vincenzo Italiano sta formando la sua Fiorentina. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 agosto 2022) Loè seguitoda altri club di Serie A In vista del debutto in Serie A Vincenzo Italiano sta formando la sua. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

elio_vito : Va bene, non demonizziamo la destra, vediamo le sue 'proposte' - le pensioni a 1.000 euro costano 30miliardi, che p… - CarloCalenda : Chiederei per cortesia a tutti i sostenitori di @Azione_it di non rispondere agli attacchi. Adesso c’è solo lavoro… - rubio_chef : La realtà non la raccontano i carnefici???? ma la conta dei morti????. Se riuscire a mistificare anche la civili ammazz… - mikrusso81 : @matteosalvinimi Che il tuo programma favorisce solo i ricchi e non ridistruibisce la ricchezza. Quindi più che dec… - marcodimaio : Attualità politica e non solo: la mia intervista a Monitor con Sabrina Sgalaberna (di qualche giorno fa...) -