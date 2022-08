Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposano | il video della proposta sui social | “Non vedo l’ora di essere tua moglie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Mancava solo ladi matrimonio a coronamento dell’amore tra. Così, dopo l’annuncio dell’attesa del primo figlio, il calciatoreLazio e l’influencer hanno fatto sapere suiche presto si sposeranno. L’annuncio del sesso del bambino è avvenuto allo stadio Olimpico, la location per ladi nozze non potevada meno:si è inginocchiato davanti alladurante una cena al lume di candela in un locale “da favola”, sul mare. La notizia è arrivata attraverso la pubblicazione di unsul profilo Instagram dell’influencer (al momento privato), dove viene ripreso il momento in cui calciatore si è inginocchiato davanti ...