Matteo Bassetti: “Troppi decessi ancora attribuiti al Covid. Adesso serve una commissione d’inchiesta” (Di lunedì 8 agosto 2022) L’infettivologo del San Martino: “Io ministro della Salute? Sarei onorato di un incarico del genere, ma senza colori politici” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 agosto 2022) L’infettivologo del San Martino: “Io ministro della Salute? Sarei onorato di un incarico del genere, ma senza colori politici”

SkorpioITA : @nadiafrancy @Napalm51 @OrtigiaP @borghi_claudio @Leonard1306___ @Resistenza1967 @AlbertoBagnai @intuslegens… - pl1952 : Matteo Bassetti scende in campo? 'Io ministro?', obiettivo-governo - GRETA1SGARBO : RT @Libero_official: #Bassetti, intervistato da Libero, ha rivelato che non si tirerebbe indietro davanti alla proposta di ricoprire l'inca… - Marco59805683 : RT @ilCoperchio: Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti, in Italia, occorrerebbe istituire una «commissione medica di inchiesta» per accer… - anna30048679 : RT @ilCoperchio: Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti, in Italia, occorrerebbe istituire una «commissione medica di inchiesta» per accer… -