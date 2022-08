Marcinelle: storie e memorie di una tragedia (Di lunedì 8 agosto 2022) Parlare di Marcinelle oggi, esattamente come ieri, ci costringe a fare i conti con una delle tragedie più dolorose del mondo intero che ancora oggi è vivida nella memoria di chi quell’inferno lo ha visto con i propri occhi e di chi, proprio lì, ha perso un pezzo del proprio cuore. Perché la verità è che quel giorno di agosto del 1956 tutti hanno perso qualcosa. Chi l’affetto e l’amore, chi la speranza e la vita. Perché quelle fiamme, seguite da quel fumo grigio, acre e intenso, hanno inghiottito le persone con una furia distruttiva che non ha lasciato scampo. Perché quel giorno sono morte 262 persone su 275 presenti. E anche se di anni ne sono passati, da quella calda mattina dell’8 agosto del 1956, quello che è accaduto a Marcinelle non può essere dimenticato. Non è possibile perché si tratta di una delle tragedie più cruente dell’intera storia ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 agosto 2022) Parlare dioggi, esattamente come ieri, ci costringe a fare i conti con una delle tragedie più dolorose del mondo intero che ancora oggi è vivida nella memoria di chi quell’inferno lo ha visto con i propri occhi e di chi, proprio lì, ha perso un pezzo del proprio cuore. Perché la verità è che quel giorno di agosto del 1956 tutti hanno perso qualcosa. Chi l’affetto e l’amore, chi la speranza e la vita. Perché quelle fiamme, seguite da quel fumo grigio, acre e intenso, hanno inghiottito le persone con una furia distruttiva che non ha lasciato scampo. Perché quel giorno sono morte 262 persone su 275 presenti. E anche se di anni ne sono passati, da quella calda mattina dell’8 agosto del 1956, quello che è accaduto anon può essere dimenticato. Non è possibile perché si tratta di una delle tragedie più cruente dell’intera storia ...

