Marcinelle | 66 anni fa la tragedia dei 167 minatori italiani emigrati Così il Belgio lì tradì

È l'8 agosto di 66 anni fa, quando alle le 8,10 del mattino, nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, una gabbia parte dal punto d'invio 975 del pozzo d'estrazione con un vagoncino male agganciato. È l'inizio della tragedia che verrà ricordata per sempre come il disastro di Marcinelle: 262 minatori morti sui 274 presenti. A pagare il prezzo più alto è l'Italia: 136 minatori morti sono italiani (nella foto i funerali). Assieme a loro, in fondo alla miniera di Marcinelle, moriranno 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. Il primo giorno i soccorsi riusciranno a estrarre soltanto 13 superstiti. L'attesa interminabile dei familiari scandita dalle ...

