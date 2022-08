L'annuncio sulla Regina Elisabetta che fa tremare il mondo: perché è scattato l'allarme (Di lunedì 8 agosto 2022) Elisabetta II è stata costretta ad annullare il tradizionale ricevimento di Balmoral Castle, il maniero scozzese dove la Regina si trasferisce per le vacanze estive. Lo riportano al Daily Mirror fonti della Famiglia Reale. L'indiscrezione solleva nuove preoccupazioni per le condizioni di salute della monarca novantaseienne, che nelle scorse settimane ha saltato diversi appuntamenti per "spossatezza". La cerimonia prevede che la Regina, nel giorno del suo arrivo in Scozia, che segna l'inizio delle sue vacanze, saluti i cittadini venuti a renderle omaggio e ispezioni la Guardia d'Onore. Le fonti hanno spiegato che il ricevimento verrà sostituito da un "piccolo evento privato". Elisabetta II incontrerà comunque i soldati ma non ci saranno telecamere, fotografi o giornalisti intorno. "Il tradizionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)II è stata costretta ad annullare il tradizionale ricevimento di Balmoral Castle, il maniero scozzese dove lasi trasferisce per le vacanze estive. Lo riportano al Daily Mirror fonti della Famiglia Reale. L'indiscrezione solleva nuove preoccupazioni per le condizioni di salute della monarca novantaseienne, che nelle scorse settimane ha saltato diversi appuntamenti per "spossatezza". La cerimonia prevede che la, nel giorno del suo arrivo in Scozia, che segna l'inizio delle sue vacanze, saluti i cittadini venuti a renderle omaggio e ispezioni la Guardia d'Onore. Le fonti hanno spiegato che il ricevimento verrà sostituito da un "piccolo evento privato".II incontrerà comunque i soldati ma non ci saranno telecamere, fotografi o giornalisti intorno. "Il tradizionale ...

