La Juve si arrende: l'esterno non arriva (Di lunedì 8 agosto 2022) Renan Lodi non si muove dall'Atletico Madrid. La conferma arriva da Espn. Anche la Juventus,che aveva fatto un sondaggio per l'esterno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Renan Lodi non si muove dall'Atletico Madrid. La confermada Espn. Anche lantus,che aveva fatto un sondaggio per l'...

junews24com : Morata Juve, Allegri non si arrende. E c’è una novità per il futuro di Alvaro - infoitsport : La Juve non si arrende per Mertens, ma il belga rifiuterà tutte le proposte - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: La #Juve non si arrende per #Mertens, ma il belga rifiuterà tutte le proposte - Sky - cn1926it : La #Juve non si arrende per #Mertens, ma il belga rifiuterà tutte le proposte - Sky - junews24com : Morata Juve, Allegri non si arrende: c'è una novità per il futuro di Alvaro - -