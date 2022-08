La festa tra amici finisce in tragedia: Arcangelo perde i sensi e non si risveglia (Di lunedì 8 agosto 2022) Una festa tra amici in una villa di Formia è culminata in tragedia: un giovane di 32 anni ha perso la vita. Sarebbe dovuta essere una serata tra amici, una festa in piscina in una villetta a Formia, in provincia di Latina. Ma qualcosa è andato storto e il 32enne Arcangelo Moscaritolo ci ha rimesso la vita. Il giovane lavorava come operatore sanitario. Era molto conosciuto e benvoluto a Minturno – Latina – dove abitava. Un po’ per il lavoro che svolgeva con dedizione e un po’ per il suo carattere sempre allegro. Sabato 6 agosto, in serata, era a casa di un amico a Formia, per una festa. Il ragazzo si stava divertendo insieme a loro quando si è tuffato in piscina: qualcosa però è andato storto, e Arcangelo ha sbattuto violentemente ... Leggi su formatonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Unatrain una villa di Formia è culminata in: un giovane di 32 anni ha perso la vita. Sarebbe dovuta essere una serata tra, unain piscina in una villetta a Formia, in provincia di Latina. Ma qualcosa è andato storto e il 32enneMoscaritolo ci ha rimesso la vita. Il giovane lavorava come operatore sanitario. Era molto conosciuto e benvoluto a Minturno – Latina – dove abitava. Un po’ per il lavoro che svolgeva con dedizione e un po’ per il suo carattere sempre allegro. Sabato 6 agosto, in serata, era a casa di un amico a Formia, per una. Il ragazzo si stava divertendo insieme a loro quando si è tuffato in piscina: qualcosa però è andato storto, eha sbattuto violentemente ...

