Juventus | Gazzetta | “Morata uragano e Kean è ancora indisciplinato”

Juventus, Gazzetta- Come riporta Gazzetta ad oggi la squadra Juventus è andata in balia del suo ex, con un Kean sempre errato nei comportamenti. "Morata, un uragano sulla Juve. Non solo per i tre gol segnati, ma soprattutto per l'inconcludente vertice che ha preceduto l'amichevole con l'Atletico Madrid. La disponibilità bianconera ad alzare l'offerta intorno ai 20 milioni non è bastata a smuovere i Colchoneros, che addirittura ora chiedono più dei 25 milioni prospettati nelle scorse settimane. Un irrigidimento che complica non poco i piani bianconeri. Il colloquio tra il responsabile dell'area sportiva della Juve, Federico Cherubini, e il collega Andrea Berta ha decretato un nulla di fatto che potrebbe anche segnare una resa juventina. Non a caso nelle conversazioni ...

