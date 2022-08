Il regista Lars von Trier ha il morbo di Parkinson - Magazine - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Il regista danese Lars Von Trier Copenhagen, 8 agosto 2022 - Il regista Lars Von Trier ha il morbo di Parkinson . E' la sua stessa società di produzione, Zentropa, a rendere pubblica la notizia. "Lars ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) IldaneseVonCopenhagen, 8 agosto 2022 - IlVonha ildi. E' la sua stessa società di produzione, Zentropa, a rendere pubblica la notizia. "...

